Incendio in una discarica a Ciampino | fumo nero sulla città

Leggi su agi

(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - Unin un deposito di rifiuti aha sviluppato una densa colonna di. Tre squadre di Vigili del Fuoco, due autobotti, un'autoscala e il carro schiuma, sono intervenute ain Via Enzo Ferrari 105 dalle 8,45. Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale sono sul posto. #Roma, 6 squadre dei #vigilidelfuoco impegnati dalle ore 8:45 aper l'#in un sito per la raccolta dei rifiuti. Operazioni di spegnimento in corso, anche con mezzi aeroportuali in grado di erogare grandi quantità di estinguente sulle fiamme #29luglio 10:00 pic.twitter.com/wKRT1EdrgO — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 29, 2023