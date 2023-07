Incendio a Ciampino in impianto rifiuti | 60 vigili del fuoco in azione – Video

(Di sabato 29 luglio 2023) (Adnkronos) – Sono 60 idelimpegnati nelle operazioni di spegnimento dell'di un sito per i. Sono in corso le operazioni di spegnimento, anche con mezzi aeroportuali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Roma, 29 lug. Dalle prime ore di stamane unha avvolto un impianto di smaltimento dei rifiuti nella zona di, alle porte della Capitale. In particolare il rogo ha interessato una azienda che si trova in via Enzo Ferrari. I ...ROMA - Unè divampato in un impianto di stoccaggio di rifiuti a, alle porte di Roma. Non ci sono feriti. Dal rogo si è levata una colonna alta di fumo nero. Il Comune ha invitato i residenti a ...L'ha prodotto una densa colonna di fumo che è visibile da Roma e dall'area dei Castelli Romani. Al momento lo scalo dinon è stato chiuso, mentre sono state evacuate alcune attività ...

Roma, incendio in una discarica a Ciampino in via Enzo Ferrari: rifiuti in fiamme vicino all'aeroporto. Colonna di fumo ... Corriere Roma

Roma, 29 lug. (askanews) - Sono oltre 60 i vigili del fuoco impegnati nell'incendio che si è sviluppato stamane in un deposito dei rifiuti a Ciampino. Il dato ...Aria irrespirabile a Ciampino e una nube di fumo intensissima hanno oscurato il cielo dei Castelli Romani. Un incendio violentissimo si è sviluppato intorno alle 8 all'Eco logica 2000, ...