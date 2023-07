In una giornata può cambiare la prospettiva Nancy Brilli | finisce male dopo questa foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Piccolo imprevisto perche in vacanza è finita in ospedale. L'attrice si trova in un resort a Paestum, in Campania. La 59enne ha raccontato sui social il viaggio che ha dovuto fare all'ospedale, in provincia di Salerno. "Dalla vacanza, all'ospedale. Non invidiate mai nessuno", ha scritto l'attrice, che non è però scesa nei dettagli. Le motivazioni dietro il suo arrivo in nosocomio sono dunque un mistero. E ancora: "In unapuòla, anche in maniera molto importante". L'unica cosa che si sa è che laha dovuto fare una puntura alla schiena. "Menoche la prendo bene", ha aggiunto mostrando ladell'iniezione alla quale si è dovuta sottoporre. In passato l'attrice aveva parlato di un problema ...