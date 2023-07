Iliad lancia Iliad Space con sconti e nuove funzioni | fai presto l’offerta non dura per sempre

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 29 luglio 2023), l’operatore più innovativo in circolazione:con fortie nuovi. Ed è subito rivoluzione. Luglio, un mese ricco di novità per, a partire dall’importante riconoscimento di “Top Contact Center” come miglior operatore per servizi di assistenza clienti per l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). I giudizi degli intervistati hanno elettocome la migliore per la categoria “Telecomunicazioni”, permettendole così di ottenere il sigillo “Top Contact Center” dell’ITQF, per il secondo anno di fila., dopo il riconoscimento Top Contact Center, avanti tutta – ...