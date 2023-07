Ilari | 'Reggina e Lecco in Serie B | senza se e senza ma'

(Di sabato 29 luglio 2023) In attesa della definizione del contenzioso giudiziario che deciderà in quale campionato giocherà lanella stagione calcistica...

'Insieme ai componenti dell'area tecnica - ha dichiarato il Presidente Manuele- valuteremo quali saranno i calciatori intenzionati a sposare il progetto. Chi riterrà di non volere ...Promette battaglia Manuele, nuovo presidente del club calabrese. 'L aintende operare nel massimo rispetto della Federazione e di qualsiasi istituzione sportiva e non, ma l'esclusione, ...

Caos Reggina, il presidente Ilari: "Ci spetta la Serie B" Tag24

La prossima settimana è previsto l’arrivo a Reggio Calabria del Presidente Ilari, il quale interverrà in conferenza stampa ...La dichiarazioni di Manuel Ilari, neo presidente della Reggina, a proposito della situazione di mercato del club amaranto ...