A finele prenotazioni aeree sono aumentate del 22% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un ritorno importante dei turisti stranieri (+27%). Un terzo delle prenotazioni è rappresentato da Stati ...L'invito non proprio amichevole era rivolto al ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach, che lo scorso 13sosteneva che ilin Italia, e nell'Europa Meridionale, fosse sul viale ...13.9 C Belluno sabato,29, 2023 Sign in / Join Facebook Twitter Home Cronaca/Politica Arte, Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia,Lettere Opinioni Meteo, natura, animali Sanità Scuola ...

Il turismo a luglio, tornano gli stranieri in Italia - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

A fine luglio le prenotazioni aeree sono aumentate del 22% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un ritorno importante dei turisti stranieri (+27%). Un terzo delle prenotazioni è rappresentato da ...Svettano le prenotazioni aeree +22% con il grande ritorno degli stranieri. I dati del ministero del Turismo dell'ultima settimana di luglio.