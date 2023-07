IL TUO OROSCOPO DI AGOSTO 2023 È EXTRA PER OGNI SEGNO ZODIACALE

(Di sabato 29 luglio 2023) Vi state godendo tutte le nuove attenzioni che la stagione del Leone vi ha regalato? Bene, perché l’astrologia diha in serbo un’atmosfera molto diversa. Se da un lato vi sentirete ancora desiderosi di sfoggiare le vostre doti, mentre Venere continua a retrocedere in questodi fuoco fisso, dall’altro il Sole si sposterà

Leone (23 luglio - 22 agosto) Amore: Questa settimana potrebbe portare una maggiore intimità e comprensione nelle relazioni. Approfitta di questo momento per connetterti con ilpartner su ...Sagittario (22 Novembre - 21 Dicembre) Amore: Le stelle predicono una settimana tranquilla per te sul fronte amoroso. Usa questo periodo per rafforzare i legami con ilpartner. ...Leone (23 Luglio - 22 Agosto) Amore: La tua vita amorosa potrebbe essere agitata in questa settimana. Cerca di essere paziente e aperto al dialogo con ilpartner. ...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 luglio segno per segno Sky Tg24

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 luglio.Oroscopo e previsioni di Paolo Fox del 30 Luglio, tutte le novità in amore lavoro e salute per i segni. Scopri i dettagli.