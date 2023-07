Il solito vizio della sinistra e della burocrazia

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 29 luglio 2023) Leonardo Sciascia consigliava di rileggere spesso I Promessi Sposi, cercando possibilmente, diciamo noi, di accedere ogni volta al piano di lettura superiore al precedente. In quell’opera Manzoni ha messo quasi tutto, compresi alcuni dei mali eterninostra Italia. Per fortuna le cose nel nostro paese migliorano su molti fronti, mentre su altri, a dire il vero, sembrano non progredire. Scriveva nel 1973 Sergio Ricossa nel suo diario di allora:” Torino, 12-14 gennaio: Convegno internazionale per la difesacultura. Aderisco donchisciottescamente, e non ascoltando i consigli dei colleghi universitari, per protesta contro gli attacchi che il convegno subisce prima di cominciare. Gli organizzatori non sono di, quindi sono di destra, quindi sono fascisti, quindi non hanno il diritto di ...