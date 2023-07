Il sogno italiano della Formula 1 | sfide e opportunità per gli aspiranti piloti italiani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 luglio 2023) La1 è il campionato automobilistico dei sogni, la competizione con cui qualsiasi talento delle quattro ruote sogna un giorno di cimentarsi. L’Italia, in questo senso, è da sempre foriera di grandi. Sono 15 i titoli mondiali di1 conquistati nel tempo da driver nostrani e inoltre, come se non bastasse, l’Italia detiene il primo posto per gran premi disputati sul suo territorio. Numeri, statistiche, a sancire in maniera ancora più forte il legame fra Italia e velocità automobilistica. Perché i giovanisognano la1 Se pensiamo che la primo Gran Premio d’Italia, disputato sul circuito di Montichiari, in provincia di Brescia, è datato addirittura 1921, comprendiamo ancora meglio perché tantissimi giovaniaspirano ad arrivare, un giorno, a ...