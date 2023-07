Il Settebello chiude i Mondiali al 5^ posto | oro all' Ungheria

(Di sabato 29 luglio 2023) Gli azzurri lasciano il Giappone con un'ultima vittoria sulla Francia FUKUOKA (GIAPPONE) - Il minimo, dopo la delusione non ancora smaltita. Il Mondiale di Fukuoka delsi era di fatto concluso nei quarti, con l'eliminazione per mano della Serbia, ma gli azzurri di Sandro Campagna hanno on

Francia battuta per 16 - 9 Ilconclude il Mondiale di Fukuoka 2023 al quinto posto, battendo la Francia 16 - 9. "... vice campionessa iridata e primatista mondiale (29"30),con la ...Il ct del, Sandro Campagna , ha parlato al termine della finale per il quinto posto ai Mondiali di Fukuoka 2023 che ha visto l'Italia battere la Francia con un netto 16 - 9. Sicosì con una ...Sicon un quinto posto l'esperienza delai Mondiali di pallanuoto maschile di Fukuoka 2023 . L'Italia ha infatti battuto per 16 - 9 la Francia nella 'finalina' che metteva in palio ...

Mondiali pallanuoto, Italia-Francia 16-9: il Settebello chiude al 5° posto Sky Sport

FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Il minimo, dopo la delusione non ancora smaltita. Il Mondiale di Fukuoka del Settebello si era di fatto concluso nei quart ...(Adnkronos) – Il Settebello conclude il Mondiale di Fukuoka 2023 al quinto posto, battendo la Francia 16-9. “Bisogna portare rispetto a questa Francia che fa parte ormai dell’élite mondiale – ha detto ...