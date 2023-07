Il rapper Salmo coinvolto in un grave incidente | «Ho rischiato di perdere il braccio»

...perché Amadeus ha fatto fuori quelli come te E son felice per i soldi che hanno dato aE ho ...al limite ho gli sponsor [Outro] Intiende Pablo Ok adesso non fare il piangina Io non sono un...E son felice per i soldi che hanno dato aed ho goduto per i calci ai fiori che ha tirato ... Intiende Pablo, che adesso non fare il piangina, io non sono un, non posso rispondere, invece ...E son felice per i soldi che hanno dato aed ho goduto per i calci ai fiori che ha tirato ... Intiende Pablo, che adesso non fare il piangina, io non sono un, non posso rispondere, invece ...

Incidente per Salmo, saltano due concerti: «Ho rischiato di perdere un braccio» Open

Il rapper Salmo ha pubblicato sui social una foto del braccio ferito e ha annunciato la cancellazione della doppia data in Sicilia ...Il cantante si è mostrato su Instagram mentre era in ospedale con una fascia al braccio e ha annunciato di doversi fermare per qualche giorno ...