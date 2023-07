Il pugliese Filippo Ferrante in radio con “Tu dormi”

(Di sabato 29 luglio 2023) È in rotazionefonica “Tu”, il nuovo singolo diestratto dall’ep “La formula della trasformazione” disponibile dal 14 aprile. “Tu” è una ballad che un’atmosfera sonora coinvolgente con un ritornello che suona quasi da ninna nanna, con una dinamica in crescendo che dà molto spazio a strumenti come il piano e gli archi nella prima parte e nella seconda parte, invece, diventa più intensa con l’ingresso di batteria, chitarre elettriche e synth. E’ un brano che racconta l’emancipazione verso l’eta adulta alla scoperta della nostra missione, un inno al percorso di crescita personale, celebrando l’unicità di ognuno e l’importanza di seguire i propri sogni. La canzone cattura l’essenza di vivere pienamente ogni esperienza cercando di non porsi obiettivi rigidi ma semplicemente ...

... quindi agli ottavi il successo nel derby tutto italiano conMacchi (suo compagno di stanza)... L'ultima ad arrendersi è stata laMartina Criscio, fermata ai quarti di finale dalla ...È l'intervento più vasto di sempre nella città, secondo quanto emerso dopo le indagini. La ...Ciavarella nato a Foggia il 28 settembre 1986. Francesco Compierchio nato a Cerignola il ...... che sulla Pa30 motorizzata Mugen è ottavo assoluto davanti al primo umbro al traguardo:... che aveva risposto al driverin gara 2. Completa il podio GT Francesco Montagna su ...

Il Montenegro è così vicino e così lontano - Filippo Menci - L ... Internazionale

Bernardini 10.02 Annuncio inizio programmi in convenzione 10.02 Diretta dal Senato della Repubblica 12.43 iannuzzi diretta 12.47 diretta differita camera 14.36 Cristiana Pugliese in diretta 14.36 ...Nella terra di Pietro Mennea, lo sprint è in primo piano ai Campionati Italiani Assoluti di Molfetta: nei 100 metri è atteso il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli, in gara per centrare ...