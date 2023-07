Il Psg fissa il prezzo per Mbappé | se il Real accetta si scatena il mercato delle punte

(Di sabato 29 luglio 2023) Ilè alto, altissimo, ma secondo il Psg è quello giusto. Non si arriva ai 300 messi sul piatto dall'Al Hilal , ma rappresenterebbe comunque un trasferimento record semmai qualcuno in Europa (il ...

Il prezzo è alto, altissimo, ma secondo ilè quello giusto. Non si arriva ai 300 messi sul piatto dall'Al Hilal , ma rappresenterebbe comunque un trasferimento record semmai qualcuno in Europa (il Real Madrid), dovesse trovare il coraggio ...Il, infatti, avrebbe fatto pervenire al Real Madrid la richiesta per il cartellino di Mbappé: 250 milioni di euro. Una cifra che supererebbe, di fatti, il record come acquisto più caro della ...Mbappè, ilil prezzo - Dopo il rifiuto di Kylian Mbappè alla maxi offerta arrivata per lui dalla penisola araba ( 700 milioni a stagione ), il numero uno del club parigino Nasser Al - Khelaifi ha ...

"Mbappé-Real Madrid, ci siamo Il Psg fissa il prezzo per la cessione" Tuttosport

Il prezzo è alto, altissimo, ma secondo il Psg è quello giusto. Non si arriva ai 300 messi sul piatto dall’Al Hilal, ma rappresenterebbe comunque un trasferimento record semmai qualcuno in Europa (il ...Le probabili formazioni di Psg-Inter, match amichevole che si giocherà al New National Stadium di Tokyo, in Giappone ...