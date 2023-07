(Di sabato 29 luglio 2023) Nello scenario dell’Italia del XIX secolo, in un periodo di grandi sconvolgimenti politici e fervente dibattito intellettuale, emerse una figura che avrebbe lasciato un segno indelebile nel campo dell’economia e della politica:. Brillante pensatore e studioso romano, egli abbracciava con passione la causa dell’egualitarismo, convinto che solo attraverso una distribuzione equa delle risorse si sarebbe potuta raggiungere una società più giusta e armoniosa. Tuttavia, il suorivoluzionario non si fermò qui: egli rivelò un’insolita e provocatoriariguardo al “”, sottolineando il pericolo che tali individui rappresentassero per il progresso sociale e la stabilità. La...

... Sebastian Schütze, in occasione del quattrocentesimo anniversario dell'elezione di...e politico del papa che più di ogni altro incise in maniera straordinaria e radicale sul...... Sebastian Schütze, in occasione del quattrocentesimo anniversario dell'elezione di...e politico del papa che più di ogni altro incise in maniera straordinaria e radicale sul...

Il pensiero di Maffeo Pantaleoni: teoria egualitaria e governo degli incompetenti QuiFinanza

La mostra, in corso a Palazzo Barberini, si concluderà domenica 30 luglio. C’è tempo fino a domenica 30 luglio 2023 per visitare a Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, la m ...