Il pareo | storia e caratteristiche del capo beachwear più amato di sempre

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 29 luglio 2023) Life&People.it Nato in Polinesia e arrivato in occidente negli anni 30, ilè dasimbolo di stile legato al mare. Consacrato dalle dive anni 60 e riportato in auge dalle top model anni 90, questa gonna unisex si consacra come indumento estivo effortless e sensuale. La sua, come sceglierlo e come indossare i modelli più in del momento. Indumento tipico della Polinesia Ladi questoaffonda le sue radici nelle sabbie dorate dei mari del Pacifico. Isole come la Polinesia e tutti gli arcipelaghi adiacenti ad essa sono la culla in cui ilnasce e si impone come abbigliamento tipico e di uso quotidiano delle popolazioni locali. Indossato da uomini e donne indistintamente e caratterizzato da materiali naturali come la fibra di cotone o il rayon, ...