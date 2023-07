Il Papa a Marsiglia il 22 e 23 settembre | lo accoglie Macron

Ilsarà ail 22 e 23 settembre per la conclusione dei "Rencontres Méditerranéennes".Francesco arriverà avenerdì 22 settembre alle ore 16.15 dove sarà accolto dal ...Per i lavori di cantiere sul nuovo ponte del, fino al 2 ottobre , sono stabilite queste ...causa di un intervento demolitivo di un edificio fino al 26 giugno 2024 in via Hermada e in via......forze di insorti olandesi di Luigi di Nassau 1718 " Firma del trattato di Passarowitz 1773 "... vergine e martire San Simeone di Edessa (o Salos), eremita San Vittore di, martire Beato ...

A fine settembre il Papa a Marsiglia per “Rencontres ... Vatican News - Italiano

Il Papa sarà a Marsiglia il 22 e 23 settembre per la conclusione dei "Rencontres Méditerranéennes". Papa Francesco arriverà a Marsiglia venerdì 22 settembre alle ore 16.15 dove sarà accolto dal ...Papa Francesco partirà per Marsiglia per la conclusione dei “Rencontres Méditerranéennes”, sarà lì dal 22 al 23 settembre. Oggi la sala stampa della Santa Sede ha reso noto il programma.