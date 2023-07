Il noto volto della Tv papà per la prima volta | l’annuncio riempie il cuore di felicità

Leggi su tvzap

(Di sabato 29 luglio 2023) Personaggi TV. Fiocco azzurro per iltv, che il 27 luglio 2023 è diventatoper la. A darnesui social i neo genitori che hanno postato su Instagram due foto del piccolo. Ilaveva le lacrime agli occhi. Di chi stiamo parlando? Leggi anche: L’exdi “Uomini e Donne” diventabis:sui social Leggi anche: Il famosissimo diventaa 83 anni: quarto figlio in arrivo per lui Fiocco azzurro per iltv Natale Giunta e Valeria Egle Giallombardo, sono diventati i genitori di Gregorio Natale Giunta. Conosciamoli meglio. Lui originario di Termini ...