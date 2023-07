Il Niger simbolo del Sahel dilaniato. Conversazione con Santini (L’Orientale)

(Di sabato 29 luglio 2023) La successione che nel 2021 ha portato al potere Mohamed Bazoum è stata la prima democratica per ildopo l’indipendenza dalla Francia. Il Paese tra il 1974 e il 2010 ha subìto quattro colpi di stato. Bazoum, attualmente destituito dal capo delle Guardie presidenziali Abdourahamane Tchiani, aveva vinto le elezioni nel febbraio 2021 con il 56% dei consensi. Un voto svoltosi in maniera libera e regolare, dopo la fine del secondo mandato presidenziale (e ultimo possibile, costituzionalmente) di Mohamadou Issoufou. Questo percorso democratico si è interrotto tre giorni fa: frontiere chiuse, costituzione sospesa, coprifuoco, controllo totale dei media, governo militare di transizione. Tchiani è considerato molto vicino all’ex presidente, che però ha negato qualsiasi tipo di coinvolgimento nel golpe (d’altronde per ora non avrebbe interesse a esporsi). Il generale ...

Comunque si sviluppi l'ammutinamento, il punto centrale è il modo in cui sulle rive del, un ... Volete un altroancor più umiliante Voilà: l'annuncio che nel vicino Mali il francese è ......affinché sia riassegnato arbitrariamente alla nuova Chiesa autocefala bisognosa di luoghi. ... Per approfondire: L'Algeria si sogna potenza ma deve volare basso" colpo di Stato " In...La difesa della Patria al prezzo del sangue perché ildiventi undi dignità, come un emblema dell'Africa che cresce. L'inno termina con l'invito accorato a portare in alto la bandiera ...

Per Santini (Orientale), la situazione economica e securitaria del Niger, seppure complessa, non giustifica la narrazione attorno al golpe, legato a quesirono interne attorno al potere ...Dobbiamo seguire con molta attenzione quello che sta avvenendo in Niger, molta più attenzione rispetto a quella che abbiamo dedicato agli altri Paesi del Sahel appartenenti all’ex ...