Il Napoli vuole Lo Celso ma in prestito oneroso | il Tottenham preferisce venderlo Corsport

(Di sabato 29 luglio 2023) Giovanni Loe il, ogni anno una trattativa. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Illo vorrebbe in. Loè il mediano, la mezzala, l’interno, chiamatelo come volete, che l’area tecnica ha individuato per arricchirsi ulteriormente; il profilo giusto da sistemare al fianco di Anguissa, di Lobotka, di Zielinski, di Elmas, ha un’eleganza rassicurante, una versatilità che appaga, contenuti alti e però costi non propri sostenibili, perché si sa che gli inglesi hanno ricchezze più evidenti. Però, come un anno fa, l’affare si può fare, magari alle stesse condizioni oppure avvicinandosi, stabilendo un, un riscatto su livelli accettabili, e poi sarà (sarebbe) il destino a decidere. Lo ...

Il difensore austriaco nonarrivare al braccio di ferro col Lens. Ilha così avviato i sondaggi con lo Stoccarda Sergei Estonia's forward Sergei Zenjov and Austria's defender Kevin Danso vie for the ball during the ...Il Lens ritira Danso dal mercato, lo Stoccarda tratta Mavropanos a partire da 22 milioni. Ilne ha incassati 50 per Kim ma nonsprecare 01 June 2023, Baden - Württemberg, Stuttgart: Soccer: Bundesliga - Relegation, VfB Stuttgart - Hamburger SV, Relegation, first leg at Mercedes - ..."Un esercizio cinico - denuncia il dem Arturo Scotto - cistile perfino quando si dichiara guerra ai più poveri". Diverso trattamento E c'è chi punta il dito sulla differenza di trattamento tra ...

Il Napoli vuole Castrovilli. La Fiorentina chiede uno scambio con un centrocampista Calciomercato.com

L’argentino è la prima scelta dello staff del mercato per qualità e duttilità. Anche Barça, Aston Villa e Betis su di lui. Gli Spurs preferiscono la cessione definitiva ...Abbandonato dopo la scomparsa del club azzurro, va completamente ristrutturato: "Non ho trovato neanche le macerie... Voglio regalarlo ai giovani" ...