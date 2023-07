Il Napoli brilla | 4-0 all’Hatayspor | show di Osimhen e Simeone

(Di sabato 29 luglio 2023) Ilha vinto per 4-0 nell’amichevole contro l’Hatayspor, squadra del campionato turco. Tutti i dettagli La terza amichevole stagionale del, la prima del ritiro di Castel di Sangro, è un successo soprattutto per i bomber. La formazione di Rudi Garcia aveva salutato la prima parte di preparazione estiva a Dimaro con un deludente pareggio contro la Spal. Oggi ha invece aperto la seconda parte della stessa nel migliore dei modi, rifilando un netto 4-0 ai turchi dell’Hatayspor grazie alle doppiette di Victore Giovanni

Il Napoli cala il poker ai turchi dell'Hatayspor nel terzo test amichevole pre season, il primo a Castel di Sangro. Le doppiette di Osimhen e di Simeone decidono la ...Senza Lobotka ed Elmas abbandona il 4-3-3. Doppietta di Osimhen su due regali della difesa avversaria, e poi doppietta di Simeone Il Napoli ha vinto la prima amichevole di Castel di Sangro contro la s ...