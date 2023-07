(Di sabato 29 luglio 2023) Decisa anche l'assunzione di nuovi ispettori per garantire maggiorilli, e nuovi fondi per le paritarie di qualità che spesso "sono in affanno"

"All'inizio di aprile " conclude Cannata - con l'impegno del Governo Meloni sono stati già erogati dal2,37 milioni che il CAS utilizzerà principalmente per pagare la Cosedil e grazie allo ...... ma che in questa fase di guerra può avere nel ruolo determinante, perchéla strada all'ultima ... decine i feriti Ildella Difesa russo ha confermato quanto riportato dall'intelligence ...Sempre di ieri la notizia che il ministro Matteo Salvini - con una nota -alla realizzazione ... ieri, è arrivata una promessa - si spera non sia solo elettorale - dalalle ...

Diplomifici, il ministero apre indagine ispettiva contro le scuole dai diplomi facili Corriere della Sera

Decisa anche l'assunzione di nuovi ispettori per garantire maggiori controlli, e nuovi fondi per le paritarie di qualità che spesso "sono in affanno" ...Firenze, 29 luglio 2023 – Da martedì 1 agosto scatta l'obbligo per i gestori degli impianti di esporre i cartelloni con i prezzi medi self di benzina e diesel.