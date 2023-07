Il mea culpa di Londra sulla gestione del caso Wagner

Leggi su formiche

(Di sabato 29 luglio 2023) La Gran Bretagna non è stata in grado di realizzare e gestire per tempo l’effettiva minaccia rappresentata dal gruppoal suo interesse nazionale, e potrebbe farlo ancora con altri fenomeni simili. Sono queste le conclusioni del report “Guns for gold: theNetwork exposed” pubblicato dal Foreign Affairs Committee della House of Commons britannica: un documento di 82 pagine in cui il comitato individua i principali errori commessi dall’apparato governativo nel gestire l’oramai nota compagnia di sicurezza privata, suggerendo anche delle possibili azioni da intraprendere per limitare ulteriormente i danni. Nel documento viene ricostruita la storia di(definito come network, anziché gruppo, per la sua natura tanto estesa quanto poco strutturata) e del suo impiego in Crimea, Ucraina ed altri teatri operativi, soprattutto ...