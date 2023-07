Il Manchester United respinge l’offerta di Harry Maguire da 20 milioni di sterline del West Ham

(Di sabato 29 luglio 2023) Sito inglese: È improbabile che ilHam torni per il capitano deldopo aver vistore un’offerta da 20di, secondo l’agenzia di stampa PA. I giganti dell’Old Trafford hanno reso il nazionale inglese il difensore più costoso della storia quando lo hanno portato dal Leicester per 80dinel 2019. Aè stata rapidamente assegnata la fascia di capitano, ma la mancanza di forma fisica e il tempo di gioco hanno portato Erik ten Hag a nominare questo mese Bruno Fernandes come nuovo skipper dello. Dopo aver discusso con l’allenatore oggi mi ha informato che sta cambiando capitano. Mi ha ...

...i migliori match della tournee estiva che vede coinvolte: Juventus, Milan, Arsenal, Barcellona,e Real Madrid. DOMENICA 30 LUGLIO 2023 ore 18:00 ASTON VILLA vs BRENTFORD [esclusiva] ...In attesa di sviluppi sul fronte Sow , con il giocatore dell'Eintracht che dovrà scegliere tra Lazio e Siviglia , il nome nuovo è quello di Fred del. Fred - Lazio, i costi dell'...Commenta per primo La Lazio esplora nuove opportunità di mercato per il centrocampo. Secondo Sky , i biancocelesti tengono d'occhio Fred del. Su di lui c'è anche il Galatasaray .

