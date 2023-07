Il lato oscuro del peluche

Leggi su panorama

(Di sabato 29 luglio 2023) Zach Galifianakis, famoso per il suo ruolo nella commedia Una notte da leoni, racconta a Panorama il suo nuovo film The Beanie Bubble. Storia di un uomo diventato miliardario per aver inventato un tenero giocattolo, prima di cadere nel dimenticatoio. Fa ridere, ma è anche una fotografia amara del capitalismo americano. Ch i ricorda Zach Galifianakis nel ruolo di Alan, il cognato dello sposo che in Una notte da leoni droga lo champagne con cui lui e gli altri tre protagonisti dell’addio al celibato brindano, prima che il loro soggiorno a Las Vegas si trasformi in un rocambolesco susseguirsi di catastrofiche disavventure, stenterà a riconoscerlo, dimagrito e senza barba, in The Beanie Bubble. Una commedia in arrivo il prossimo 28 luglio su Apple Tv+, ispirata ai fatti realmente accaduti raccontati nel best seller del 2015 The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of ...