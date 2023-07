Il Granada ha battuto il Ceuta nella quarta amichevole pre-campionato

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 luglio 2023) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: Bomba a mano 29/07/2023 alle 19:52 CEST La squadra nasride continua a contare come vittorie tutte le partite giocate durante il periodo preparatorio I gol di Mario González e Callejón hanno deciso la partita il melograno hail2-0 questo sabatouna prima squadra RFEF, alla loropre-, motivo per cui continuano a contare come vittorie tutte le partite giocate in questo periodo preparatorio per il loro ritorno in Prima Divisione. La squadra biancorossa ancora sganciato e in piena marciae, ha avuto diverse occasioni nel primo tempo grazie alla coppia formata sopra dal giovane Samu Omorodion e dall’albanese Myrto Uzuni, anche se i gol non ...