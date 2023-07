Il Giardino dei Veleni di Alnwick | un’esperienza botanica unica nel suo genere

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 29 luglio 2023) Nella pittoresca regione del Northumberland, nel Regno Unito, sorge un luogo di grande bellezza e mistero: ildeidi. Questo straordinarioè noto per la sua collezionedi piante velenose provenienti da tutto il mondo. Conosciuto anche come il “più pericoloso del mondo”, è diventato una destinazione affascinante per gli amanti della natura, gli appassionati di giardinaggio e coloro che cercanofuori dal comune. Fondato nel 2005 dal duca e dalla duchessa di Northumberland, ildeidiè stato progettato per educare e intrattenere i visitatori attraverso la bellezza e la pericolosità delle piante velenose. Ilsi ...