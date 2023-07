Il gesto inaspettato dei figli di Berlusconi a poco più di un mese dalla sua morte

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 29 luglio 2023) Hanno fatto storcere il naso le foto deidi, non hanno aspettato neanche un attimo per farlo Non hanno fatto passare molto tempodel capofamiglia, i, che dopo la dipartita di Silvio hanno deciso di concedersi un momento lontano da riflettori e notai. Hanno fatto le valigie e insieme si sono precipitati, cone partner al seguito, alla villa di famiglia in Sardegna. Idial funerale tenutosi il 14 giugno scorso – grantennistoscana.it (fonte foto ANSA)Della scomparsa dell’ex Premier di une mezzo fa rimane ancora qualche strascico, i nodi principali sono chiaramente l’eredità da spartire e la gestione delle società da parte dei. Ora è il momento di ...