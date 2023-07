Il fioretto a squadre donne | una delle certezze assolute dello sport italiano

(Di sabato 29 luglio 2023) E i francesi che s'incazzano, continua a cantare Paolo Conte, anche se di mezzo stavolta non ci sono scalatori ingobbiti e un pubblico entusiasta si lati di salite polverose. E le francesi che non ...

E i francesi che s'incazzano, continua a cantare Paolo Conte, anche se di mezzo stavolta non ci sono scalatori ingobbiti e un pubblico entusiasta si lati di salite polverose. E le francesi che non ...Queste le dichiarazioni del presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi dopo i due ori conquistati dalledifemminile e di spada maschile ai mondiali in corso a Milano. ...MILANO - L'Italia delfemminile ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di Milano. La squadra composta da Alice ...anno ai Mondiali del Cairo e mette in bacheca il 18esimo oro mondiale a...

Mondiali di Scherma di Milano 2023: Italia oro a squadre nel fioretto donne e nella spada uomini | Risultati 29 luglio Olympics

