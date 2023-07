Il divide et impera di Mosca passa dalla questione dei confini polacchi

Leggi su formiche

(Di sabato 29 luglio 2023) La passione di Vladimir Putin per la storia patria spesso lo porta a utilizzare episodi e momenti delto come elementi per criticare o sollevare questioni di politica estera, anche quando non riguardano direttamente la Russia. Già qualche anno fa, nel 2020, nell’articolo The Real Lessons of the 75th Anniversary of the Second World War, pubblicatorivista statunitense d’orientamento conservatore The National Interest, il presidente russo aveva dedicato spazio alle “mire espansionistiche” della Polonia, che si era annessa come risultato degli accordi di Monaco la zona di Teschen/Cieszyn/T?šín, di cui una parte era sotto controllo cecoslovacco, e di aver rifiutato accordi con l’Unione Sovietica, consentendo così l’inizio della Seconda guerra mondiale. Dopo l’aggressione militare all’Ucraina e il convinto sostegno del governo polacco nel ...