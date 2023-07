(Di sabato 29 luglio 2023)chi? C’è unche apre la Borsa di Chicago? Sarà un immigrato che ha fatto i soldi dio sa come. Stupore, incredulità, sarcastica invidia: l’opinione pubblica e buona parte... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il dimenticato Serafino Ferruzzi, importante capitalista nostrano Il Foglio

Il cielo nero di Catania. Era la Milano del sud e la capitale della destra siciliana. Ora è una città dove non si può né arrivare né partire. E’ bastata una scintilla da un cavo per mandare in tilt ...