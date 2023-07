Il diktat dell’Oms sulle sigarette elettroniche e non

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 29 luglio 2023) Ma siamo così sicuri che l’Organizzazione Mondiale per la Salute voglia tutelare davvero la nostra salute? Finché il rischio dei prodotti alternativi al fumo, quelle comunemente dette, non arriverà a zero, per le autorità internazionali sarà considerato pari a cento, esattamente come quello delletradizionali. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/As-Np-1-9.mp4 È questo il dicktat, direi l’assurdo, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità porterà sul tavolo della decima conferenza delle parti della Framework Convention on Tobacco Control, la convenzione nata nel 2003 su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per regolare l’uso del tabacco, convenzione alla quale aderiscono anche l’Italia e l’Unione Europea. La conferenza si terrà il prossimo novembre a Panama, una ...