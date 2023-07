Il debito da 250 mila euro di Alessandro Sallusti con Daniela Santanchè | «Difficile recuperare i soldi»

(Di sabato 29 luglio 2023) C’è un altro mistero nel fallimento di Visibilia. E riguarda i due exed. Quando erano una coppia i due erano anche in affari insieme. L’azienda diha infatti versatoalla D1 Partecipazioni. Di proprietà sempre di, ma conusufruttuario. E ora ballano la bellezza di 250. Secondo le carte presentate al tribunale fallimentare una società della ministra del turismo ha versato all’attuale direttore di Libero la cifra. Che non ha mai restituito i. La questione è privata. Ma è finita nelle carte giudiziarie dell’inchiesta dino sul fallimento. I pm indagano per falso in bilancio, bancarotta ...

E ora ballano la bellezza dimila euro. Secondo le carte presentate al tribunale fallimentare ... Il giornalista Vittorio Malagutti ha chiesto a Sallusti il motivo del. Lui non ha risposto.Neanchemilioni non dovuti all'Agenzia delle Entrate sono stati sufficienti fermare il rancore ...5 miliardi di euro è stato costretto ad abbassare la saracinesca per un presuntodi 7 ...... l'inflazione sfiorava il 12%, lo spread era salito apunti e l'economia italiana arretrava. I ... Il rapporto/PIL scende e il rischio sovrano percepito crolla. Catastrofismo smentito dai ...

Il debito da 250 mila euro di Alessandro Sallusti con Daniela ... Open

Sconfitta la linea di est-europei e baltici che pretendevano una data di ingresso. Mosca furiosa per il via libera a Svezia e Finlandia ...A parlare è Erik Nielsen, capo economista di Piazza Gae Aulenti. Quanto paventato dai mercati e da diverse istituzioni, con la nascita del governo Meloni, di fatto non è avvenuto.