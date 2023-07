(Di sabato 29 luglio 2023) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giovanni Gizzo, Presidente“No Chiusura”. “Alla fine del 2020, l’Ufficio Mobilità e Ambiente ha ordinato tramite Provvedimento Assessoriale di chiudere, nel quartiere di Redona, la via, che è da sempre una strada ad alta densità di traffico, trasformandola in una Piazza. Questa via è lo snodo naturale tra le 2 valli di Bergamo e il centro cittadino, pertanto con il suo blocco totale l’intensa circolazione veicolare (auto, furgoni, moto, bus ecc.) è stata incanalata lungo le vie del quartiere (giorno e notte, 24 su 24). Ricordo che il quartiere è esclusivamente residenziale, con un parco pubblico molto frequentato (Turani), un’area per attività sportive (Goisis) e la maggior parte delle vie sono inoltre a connotazione Zona ...

Il comitato: “Riaprite la via Leone XIII, implementando un varco ZTL per fasce orarie” BergamoNews.it

