Il caro-vita rovina l’estate |  niente vacanza per 41% italiani

Leggi su quifinanza

(Di sabato 29 luglio 2023) Quasi tutti in Italia, ma oltre un terzo a casa: accanto ai 35 milioni diche partiranno quest’estate c’è un 41% che non farà le vacanze o le rimanderà ad altri periodi dell’anno, per ragioni soprattutto economiche. A rilevarlo è un’indagine di Federalberghi e ACS Marketing Solutions sul2023 dalla quale emerge anche che anche tra coloro che andranno insi fa attenzione alle spese, a partire dalle prenotazioni dei viaggi con largo anticipo per risparmiare.La destinazione preferita è l’Italia, dove rimarrà il 90% dei viaggiatori, seguita da Grecia, Spagna e Croazia, in crescita rispetto alla tendenza degli scorsi anni. Gliche, invece, non faranno vacanze tra giugno e settembre rimarranno a ...