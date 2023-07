Il 5-0 equivoco subito dall’Italia contro la Svezia

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 29 luglio 2023) Ci eravamo lasciate con il goal di Girelli all’87l’Argentina e i festeggiamenti delle ragazze in campo, negli spogliatoi e persino sul bus dopo la partita. Festeggiamenti spropositati, potrebbe dire qualcuno. In fondo era solo la prima partita ai gironi di un Mondiale, e per giunta con una squadra, l’Argentina, assolutamente alla nostra portata. La partita però era stata importante per una squadra di recente in grande difficoltà. I dubbi non erano venuti via, ma potevamo prendere un po’ di fiato, sollievo dall’ansia che questa formazione azzurra da un po’ di tempo a questa parte ci elargisce a piene mani. Dopo la vittoria con l’Argentina, i volti delle giocatrici si erano visti più distesi, e quindi anche quelli dei tifosi. Erano partiti i paragoni con il Mondiale del 2019, quando anche allora avevamo vinto la prima partita con sofferenza e poi eravamo ...