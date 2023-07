Icardi in Turchia | tifosi in delirio | spunta uno striscione per Wanda Nara

(Di sabato 29 luglio 2023) Mauroè tornato a Istanbul e questa volta per rimanere dopo aver firmato un contratto con il club fino al 2028. L'argentino, insieme alla sua famiglia, è atterrato nella serata di ieri in ...

...è tornato a Istanbul e questa volta per rimanere dopo aver firmato un contratto con il club fino al 2028. L'argentino, insieme alla sua famiglia, è atterrato nella serata di ieri ine ...E spiega che accompagnerà il marito in, dove ha appena firmato il nuovo contratto con il ... Wanda Nara e il super compleanno: di Mauronemmeno l'ombra - guarda e.m.... anche il Psg, che ne detiene il cartellino, annuncia il trasferimento a titolo definitivo in: ' Mauro, ceduto in prestito al Galatasaray nella stagione 2022 - 2023, approda ...

Wanda Nara e il viaggio in Turchia per Icardi: le condizioni e le tensioni con Maxi Virgilio Sport

Dopo l'ufficialità del suo ritorno a titolo definitivo al Galatasaray, Mauro Icardi e Wanda Nara nella serata di ieri sono tornati a Istanbul ...I tifosi turchi hanno accolto così il ritorno dell'argentino e di sua moglie. Le immagini parlano da sole. (da wanda_nara Instagram) ...