I truffatori non vanno mai in vacanza | lo spot di sensibilizzazione della polizia

Il caldo dell'estatemette in fuga iche tra le vittime preferite hanno gli anziani. Lo sa bene la polizia di Stato vicina alle fasce piu' vulnerabili, con le sue campagne di sensibilizzazione e prevenzione., avete scocciato. Ioci casco!". La signora Mariapia si è stufata delle truffe, in particolare nel periodo estivo, e ha imparato a difendersi daie ciarlatani che spesso ..."Ivanno mai in vacanza". È l'avvertimento della Polizia in un spot per sensibilizzare e prevenire le truffe nei confronti soprattutto degli anziani. Nel nuovo spot, visibile sul sito www.

"I truffatori non vanno in vacanza". Arriva il nuovo video per sensibilizzare contro i raggiri RaiNews

Il caldo dell'estate non mette in fuga i truffatori che tra le vittime preferite hanno gli anziani. Lo sa bene la polizia di Stato vicina alle ...Il caldo dell’estate non mette in fuga i truffatori, che tra le vittime preferite hanno gli anziani. La polizia di Stato ha lanciato un nuovo video legato a ...