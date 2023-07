«I social | se usati nel modo corretto | possono contribuire ad abbattere barriere e pregiudizi che ancora persistono»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 29 luglio 2023) Quanti anni sono passati dal primo viaggio documentato nel mondo? Secoli, diversi secoli. Gli esseri umani, nonostante tutto, non sembrano essersistancati di raccontare, spiegare, descrivere, disegnare, i propri viaggi per contemporanei e posteri. Carlotta Tanisi è una “salentina doc”, come si definisce sul suo profilo @mywaytonever land, classe 1992. Ama viaggiare ed è riuscita a fare di questa sua grande passione una professione. LEGGI ANCHE > Il progetto di @mywaytonever land, lo spazio di spensieratezza di Carlotta Tanisi Intervista a Carlotta Tanisi, come nasce il suo progetto Il suo lavoro digitale è iniziato per gioco nel 2018, ma senza consapevolezza: «non sapevo che avrei potuto (o voluto) farlo diventare un lavoro. Era un mondo nuovo al quale mi sono approcciata a piccoli passi, ma la consapevolezza di voler lavorare come ...