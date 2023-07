I segreti della stagionatura in mostra

(Di sabato 29 luglio 2023) Cinque generazioni di persone che hanno dedicato la propria vita al caseificio di famiglia: la Latteria Perenzin, fondata nel 1898, ha sicuramente una storia non comune da raccontare e, con 125 anni di attività alle spalle, il materiale con cui rappresentare e raccontare questo passato certamente non manca. Nasce così il Museo Premiata Latteria Perenzin, un luogo dove scoprire idei formaggi e dell’arte casearia, oltre che le specificità di quest’azienda familiare pioniera nella produzione biologica e vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti internazionali, grazie proprio all’abilità nel lavorare tre diverse tipologie di latte, caprino, vaccino e bufalino, tutti di altissima qualità e provenienti principalmente dal Veneto e dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il museo si trova all’interno di ...

Colpita una sede dei servizia Dnipro, scatenata l'ira di Zelensky. "La Russia è pronta a cercare i modi per raggiungere una risoluzione pacificasituazione in Ucraina", ha detto ieri ...Sia la comunità scientifica che i servizistatunitensi respingono l'ipotesi che il COVID - ... in un'intervista rilasciata alla CNN il 18 luglio, il governatoreFlorida e candidato ...La vostra lucidità aumenta, potete sfruttare la forzavostra rete di relazioni anche nella ... Successo anche in amore; questa Venere regale apre i recessi piùdel vostro cuore, a volte ...

I segreti della tolleranza all'occhio di pavone delle diverse varietà di ... Teatro Naturale

Pignataro Maggiore (CE) – Nuovo Record assoluto per la ventesima edizione della Sagra degli Antichi Sapori. I proventi della manifestazione devoluti...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #Teleradi ...«La Russia è pronta a cercare i modi per raggiungere una risoluzione pacifica della situazione in Ucraina», ha detto ieri il presidente russo Vladimir Putin durante l'incontro con i leader africani.