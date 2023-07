(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - Possibilesull'Italiaal Nord, in questigiorni di. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, stiamo per entrare in una fase perturbata accompagnata da un calo delle temperature. Luglio si congeda all'insegna del caldo con un campo di alta pressione di matrice azzorriana che si estende dall'Atlantico verso il Mediterraneo occidentale. "Questo determina condizioni meteo asciutte sull'Italia, specie centro-meridionale, - spiega il Cmi - con temperature in rialzo ma senza particolari eccessi di caldo. Qualche temporale in più sulle regioni del Nord, prima sulle Alpi e poi anche sulle pianure. Peggioramento meteo per l'inizio del mese di. Prossima settimana probabili temporali alLa prossima settimana avremo sostanzialmente ...

AGI - Possibile maltempo sull'Italia soprattutto al Nord, in questigiorni di. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, stiamo per entrare in una fase perturbata accompagnata da un calo delle temperature. Luglio si congeda all'insegna del caldo ......mai lasciato Palermo e men che meno lo avrebbe fatto in un periodo drammatico come quello dei... direi, imminente del pericolo, fu l'assassinio del procuratore Gaetano Costa, all'inizio di...appuntamenti saranno a Castrovillari il 5 e 6presso il Castello Aragonese, le cui sale ospiteranno anche una mostra: la vita, opera e messaggio di Shri Mataji, candidata al premio ...

I primi di agosto portano il maltempo soprattutto al Nord AGI - Agenzia Italia

Non una, ben due perturbazioni potrebbero mettere a dura prova l'Estate in Italia. Non ci sono più dubbi sulla prima, qualche dubbio in più invece c'è ...Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, stiamo per entrare in una fase perturbata accompagnata da un calo delle temperature ...