Sit - in per protestare contro l'abbattimento deivoluto dal Campidoglio che non ha messo in atto politiche per la salvaguardia e la cura. Martedì 1 agosto a partire dalle ore 11.00, cittadini e associazioni si ritroveranno a piazza San ...... durante una perquisizione, in un appartamento situato nel 'Villaggio del Sole', in viale dei, ... coordinata dalle procura antimafia die Napoli, sul tentato omicidio di Gustavo Bardellino, ...Anzi, la festa di Cervia è un'occasione per mostrare quanto si sta facendo ae la compattezza ... invece, è atteso il leader della Lega Matteo Salvini che dialogherà con Agnese, direttore Qn, ...

I pini di Roma, da Ottorino Respighi a (pardòn) Gualtieri Il Foglio

Il verde romano oggi lasciato al crescere selvaggio da mancanza di cura, un tempo esercitava un fascino sinuoso su intelllettuali, artisti e musicisti ...La Procura ha deciso di aprire un fascicolo: si attendono le informative di vigili del fuoco e polizia locale. L’ultimo, grave episodio tre giorni fa, quando due donne sono rimaste ferite per la ...