(Di sabato 29 luglio 2023) A seguito del caso diaccertato nei giorni scorsi, numerosiospiti della comunità di don Massimo Biancalani si sarebbero allontanati per non sottoporsi allo screening sanitario di Asl. E il comitato dei residenti si è appellato alle istituzioni, chiedendo di portare al più presto a termine le annunciate operazioni di sgombero

"Riteniamo assolutamente irrazionale, oltre che contrario a quanto ordinato dalle istituzioni locali, continuare a sentir parlare di mantenere iall'interno della chiesa - prosegue il ...I Prefetti stanno impegnando i Sindaci in notevoli e complesse attività di accoglienza di... Donne, uomini, bambini chedall'Africa e arrivano in Italia hanno una dignità. Nelle ...... un costo della vita schizzato in alto, eccessiva burocrazia e l'arrivo di "temporanei", ...ha volti ed etnie completamente diverse (soprattutto cinesi) e con numerosissimi giovani che...

I migranti scappano dai controlli. Ora è rischio tubercolosi ilGiornale.it

A seguito del caso di tubercolosi accertato nei giorni scorsi, numerosi migranti ospiti della comunità di don Massimo Biancalani si sarebbero allontanati per non sottoporsi allo screening sanitario di ...19:10 - Auto prende fuoco davanti hotel, panico ad Agrigento +++19:00 - Auto prende fuoco davanti hotel, panico ad Agrigento +++18:05 - L’Italia è diventata un luogo attraente per gli investimenti tec ...