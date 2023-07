I libri del segreto | da Dubai sbarca a Roma una James Joyce tutta al femminile

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) MELANIE FRANCESCA torna ogni anno con una novità. Quest'anno si tratta di un libro di poesia che ha già riscosso notevoli critiche positive da parte del gotha della cultura In un fitto dialogo la grande psicologa Maria Rita Parsi ha definito l'artista capace di captare il senso che sta oltre e dentro alle cose, a svegliare l'essere umano alla dimensione spirituale alla scoperta della verità. Unaalda sorseggiare per aprire le porte all'altezza di là del nostro inconscio”. Anche per il Prof. Re e Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura VITTORIO SGARBI la lingua di Melanie si pone sulla linea di quella dei testi sacri, dei profeti, della Divina Commedia, della grande poesia simbolista che di fatto inaugura la lirica moderna. Se non tutto viene capito, può comunque bastare che venga percepito, ...