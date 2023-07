(Di sabato 29 luglio 2023) La sorpresa a Rossella Fiamingo per vederla gareggiare (prima volta dal vivo). Il fuso di Fukuoka ancora da smaltire. I messaggi da capitano ai compagni in gara che non avrebbe voluto lasciare se non ...

Gregorioa Milano riflette sulle giornate giapponesi che lo hanno provato. Greg parla ... Questi sono solo i giorni dei: per risolverli a Greg "serve mente fredda e io ho solo ...... perché quando magari non centri il risultato poi sei assalito dai. Invece lui è uno ... Max allunga lo sguardo a domani e riserva un pensiero a Gregorio. Tra Ceccon, Martinenghi e ......5 km FOTOGALLERY Gare nuoto Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Dalla Pellegrini a,...rassegna fotografica insieme a qualche curiosità Se guardiamo il medagliere non ci sono, la ...

I dubbi di Paltrinieri: dopo Parigi 2024 un futuro senza piscina La Gazzetta dello Sport

La sorpresa a Rossella Fiamingo per vederla gareggiare (prima volta dal vivo). Il fuso di Fukuoka ancora da smaltire. I messaggi da capitano ai compagni in gara che non avrebbe voluto lasciare se non ...Greg, dopo l'ultimo posto negli 800 di ieri, assieme allo staff azzurro ha deciso di rientrare, saltando la gara prevista per oggi ...