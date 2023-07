I 10 ruoli indimenticabili di Kevin Spacey | lo rivedremo sullo schermo?

Leggi su movieplayer

(Di sabato 29 luglio 2023) Nel momento in cui fu bloccato dalle accuse,era il protagonista di una delle migliori serie degli ultimi anni, House Of Cards: il cinema e la serialità hanno ancora bisogno di un artista di razza come lui. Ecco 10dell'attore americano.è innocente. È stato infatti assolto dalle accuse di aggressione sessuale, atti osceni e induzione di una persona a partecipare ad atti sessuali, che gli erano state contestate e che avevano posto un brusco stop alla sua carriera. In tanti, ora, si chiedono chi gli ridarà il tempo perduto, questi anni di carriera a cui ha dovuto rinunciare, anni passati tra consumante attesa e frustrazione. Si possono dire molte cose su come funzioni la giustizia, su come certi processi siano mediatici prima che giuridici, ...