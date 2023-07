Hojlund escluso dall'amichevole col Bournemouth | è a un passo dal Manchester United

...visto che il calciatore sarebbe pronto alle vie legali contro il club colpevole di averlo...ferma certo a questi quattro nomi visto che a sparigliare le carte potrebbe contribuire ancheBufera Kylian Mbappé . Il giocatore è stato infattidalla tournée asiatica del Paris Saint - Germain per volontà del presidente Nasser Al - ... La tavola è apparecchiata:vuole lo United .Mbappè - Real Madrid infiamma il mercato Napoli I parigini, dopo averl'attaccante dalla ...un costo del cartellino più basso rispetto al capocannoniere della Serie A sono Vlahovic e. ...

Atalanta, il PSG piomba su Hojlund: offerta shock e plusvalenza record FantaMaster

Atalanta, arriva l'indizio di mercato per Hojlund, che non è stato convocato per l'amichevole estiva contro il Bournemouth ...Nell’attesa che inizi l’asta tra il Manchester United (che avrebbe pronta una maxi offerta da 75 milioni) e il Paris St Germain per Rasmus Hojlund da ieri è arrivato a Bergamo il nuovo centravanti ...