Hojlund al Manchester United per 70 milioni | era stato accostato al Napoli

(Di sabato 29 luglio 2023) Ilha finalizzato l’acquisto di Rasmusdall’Atalanta per 70di euro. Piaceva anche al. Calciomercato. Ilha concluso l’acquisto del giovane talento Rasmusdall’Atalanta, in un accordo da 70di euro, più eventuali bonus che potrebbero innalzare la cifra a 75-80. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, la trattativa è stata confermata dalla stampa inglese. In passato il suo nome eraaccoanche al, come possibile sostituto di Osimhen.era considerato il profilo ideale per raccogliere l’eredità del nigeriano, nel ...

L' Atalanta ha raggiunto un accordo verbale con ilUnited per la cessione del cartellino di, attaccante danese che il club bergamasco ha portato in Italia l'anno scorso spendendo ...Il danese ai red devils per oltre 75 milioni di euro L'Atalanta sta per cedere RasmusalUnited. Le news di calciomercato fanno riferimento ad un'intesa raggiunta tra i club: 75 milioni di euro, più eventuali bonus per circa 10 milioni, per il cartellino del ventenne ...... esultanza gol RasmusalUnited per 85 milioni, cessione record per l'Atalanta Lo annuncia Gianluca Di Marzio. L'accelerazione decisiva c'è stata oggi, l'affare si è ...

Hojlund saluta l'Atalanta e va al Manchester United: affare da 75 milioni più 10 di bonus La Gazzetta dello Sport

L'Atalanta ha da poco raggiunto l'accordo con il Manchester United per il trasferimento di Rasmus Hojlund in Inghilterra. Costato ai Red Devils 75 milioni più 10 di bonus, per un totale di 85 milioni, ...Ai titoli di coda la trattativa tra l'Atalanta e il Manchester United per il passaggio in Premier League di Rasmus Hojlund. Nella serata di venerdì c'era stato un nuovo incontro tra i due club, che ha ...