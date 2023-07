Højlund al Manchester United | all’Atalanta 75 milioni più 10 di bonus

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 luglio 2023) Ora ci siamo per davvero: il trasferimento di Rasmusalè ormai cosa fatta. Gli zero minuti disputati nell’amichevole contro il Bournemouth erano un indizio già chiaro: qualcosa in pentola stava già bollendo. Come confermato da Sky, il calciatore si trasferirà a Old Trafford per una cifra record per l’Atalanta: 75di euro di parte fissa, più una decina di. Mai la Dea aveva incassato tanto per un calciatore: considerando i 17spesi un anno fa e l’ammortamento, la plusvalenza a bilancio sarà superiore ai 60di euro.