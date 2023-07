Ho visto il disastro con i miei occhi Orietta Berti sconvolta | in lacrime

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023)ha sofferto moltissimo per l'alluvione che quasi due mesi fa ha colpito la sua terra, l'Emilia Romagna. In una intervista a Confidenze la cantante, che ha deciso di restare a Mediaset anche se non sarà più opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di Sonia Bruganelli, ha rivelato un retroscena riguardante la festa di compleanno che i figli avrebbero voluto organizzare per lei. Omar e Otis stavano infatti preparando un party a sorpresa per la mamma, che una volta scoperta la situazione, li ha fermati: "Ho detto a tutti ‘Fermatevi, tanti soldi non è meglio darli agli alluvionati dell'Emilia Romagna? Ho preferito rinunciare alla festa perché hocon iildella regione", ha spiegato. La ...