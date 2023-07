Harry e Meghan Markle | la loro sicurezza fuori da Montecito sarebbe «molto a rischio»

: il lato oscuro della corona, in seconda serata. Due puntate dedicate alla storia die alla loro decisione di lasciare la Famiglia Reale Inglese. Sabato 19 agosto , ...... con cui aveva un accordo segreto;, quindi, sapeva da tempo, ma non si era potuto (o voluto) muovere per sua scelta precisa.Markle sta attraversando il suo periodo più buio Dal 2018, ...Insomma, i fan dell'ex volto di Suits non hanno gradito per nulla né la docuserie targata Netflix '', né l'autobiografia del principe ' Spare - Il Minore '. È parso evidente insomma ...

Harry e Meghan separazione: i (veri) motivi Velvet Style

A quasi sei mesi dall'uscita dell'eclatante biografia del duca di Sussex, poco sembra essere rimasto del ragazzo appassionato dei primi anni. «Ora è sperduto», dicono le persone che gli sono rimaste a ...Un’estate con i reali inglesi. La propone Real Time che dedica un ciclo alla Famiglia Reale Inglese con gli speciali “ Royal Time ”, in partenza dal 29 luglio, e che proseguirà ogni sabato dalle 21.20 ...